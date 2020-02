28º Batalhão realiza operação de combate à embriaguez ao volante e fiscalização de trânsito

ANDRADINA – O 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), realizou na noite de quarta-feira, 29, a operação de combate à embriaguez ao volante e fiscalização de trânsito, operação de fiscalização de trânsito e, em especial, combate à embriaguez ao volante, com utilização de etilômetro/bafômetro passivos e ativos.

A ação integrada foi desencadeada para fiscalizar, realizar abordagens de pessoas e veículos, além de orientar motoristas que trafegavam na Avenida Rio Grande do Sul com Paes Leme, divisa do centro com o bairro Pereira Jordão.

Foram vários pontos de bloqueios na cidade e teve como resultado operacional:

32 Autos de infrações estaduais lavrados

04 Autos de infrações municipais lavrados

03 veículos e 03 motos recolhidas ao Pátio

02 CLA apreendidos

05 CNH apreendidas por recusa ao teste do bafômetro

08 autuações por recusa ao teste do bafômetro

28 motos fiscalizados

11 veículos fiscalizados

08 pessoas abordadas

39 testes do etilômetro realizados