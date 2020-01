Mulher é morta por estrangulamento às vésperas do aniversário, em Dracena

Quando as equipes policiais chegaram ao local, o suspeito ainda estava na casa e tentou fugir. Contudo, foi perseguido e localizado no quintal de uma residência nas proximidades, onde foi abordado, questionado a respeito e assumiu o crime.

No local do crime, os policiais encontraram dentro da residência o corpo da vítima caído no chão e com sangramento e aparente rigidez cadavérica.