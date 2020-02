Campeonato de Futebol Amador de Itapura será decidido neste domingo

ITAPURA – As equipes do Galáticos F. C., de Itapura e Lopes Conveniência, de Castilho, decidem neste domingo, 02, a partir das 16h, no estádio municipal, o título do Campeonato Amador de Futebol do município, com a realização da partida final da competição e a entrega de premiação aos vencedores (artilheiro, defesa menos vazada, campeão e vice), logo após o apito final do arbitro Branco Carvalho.

Os organizadores do evento convidam todos os esportistas do município e de toda região para prestigiarem esse importante acontecimento futebolístico, que contou com a participação de equipes das cidades de Itapura, Castilho, e de jogadores de Andradina e Ilha Solteira nas outras equipes participantes.