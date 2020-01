Ciclista na contra mão ferido ao bater de frente com veículo no centro de Andradina

ANDRADINA – O ciclista Edilson de Souza Alves, de 45 anos, sofreu escoriações pelo corpo, além de cortes no joelho e couro cabeludo, lado esquerdo, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de segunda-feira, 27, na rua Alexandre Salomão, próximo do cruzamento com a rua Rodrigues Alves, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e permaneceu em observação.

O acidente aconteceu quando o homem seguia de bicicleta a toda velocidade pela rua Rodrigues Alves e ao virar na contra mão de direção sentido à rodoviária, para acessar a rua Alexandre Salomão, colidiu forte contra o Peugeot 307, na cor branca, dirigido por um bancário de 27 anos, que havia acabado de sair da igreja e rumava para o centro. Sem tempo de frear para evitar o acidente, ele só escutou a pancada e o ciclista literalmente voando.

Com o impacto, o ciclista quebrou o parabrisa dianteiro do Peugeot com a cabeça. O quatro rodas ainda teve quebrado o parachoque dianteiro e sofreu amassamentos no capô e paralama, lado esquerdo. A bicicleta sofreu pequenos danos.