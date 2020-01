Garoto de 15 anos é detido pela PM acusado de tráfico no Pereira Jordão

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na tarde de quarta-feira, 29, um adolescente de 15 anos, residente na rua D. Pedro I, no bairro Pereira Jordão, acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional, foi indiciado e permaneceu à disposição da Vara da Infância e Juventude, para posterior apresentação em audiência de custódia. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção do menor infrator aconteceu quando policiais militares de Andradina receberam a informação de que pela rua D. Pedro I – bairro Pereira Jordão, estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes.

Em patrulhamento pelo bairro localizaram o adolescente G.R. S. S., de 15 anos, como sendo este a pessoa sobre a qual recaíam as denúncias. Abordado e revistado, foi localizada uma porção de crack em seu bolso.

Devido o material ilícito localizado, os policiais então foram até a residência do adolescente e, em contato com sua genitora, ela autorizou a equipe realizar uma vistoria na residência, durante a qual localizaram no quarto de G., cinco porções de crack que estavam dentro de um tênis, mais quatro porções de crack no muro e uma porção maior de cocaína que estava em um vaso.

Todas as porções em embalagens prontas para a venda.

O adolescente foi conduzido ao Plantão onde foi autuado e apreendido pelo ato infracional de Tráfico de Entorpecentes. Ele Já tem passagem por furto.