Homem é detido ao ser flagrado com plantação de maconha no quintal de casa

Segundo a PM, policiais também encontraram sementes de maconha; homem afirmou ter comprado na internet.

RIO PRETO – Um homem foi detido após ser flagrado com plantação de maconha dentro de casa, no bairro Floresta Park, em São José do Rio Preto (SP), no sábado (25).

Segundo a Polícia Militar, a plantação foi vista em um terreno cercado por um muro e portão. Ainda no local, os policiais identificaram o proprietário e o filho assumiu o cultivo da droga.

Ainda segundo a PM, foi encontrado no quarto do suspeito sementes de maconha e o rapaz afirmou ter comprado pela internet.

O homem foi encaminhado ao plantão por flagrante de tráfico de entorpecentes, onde prestou depoimento e foi liberado.

