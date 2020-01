Bandidos invadem Santa Casa e acerta paciente com dois tiros

ARAÇATUBA – Dois homens ainda não identificados e um deles armado, invadiram na manhã desta sexta-feira (24), a Santa Casa de Araçatuba e tentou assassinar um dos pacientes, um homem de 28 anos, que havia dado entrada naquela unidade hospitalar no último sábado (18), após também sofrer uma tentativa de homicídio na cidade de Valparaíso. Ele estava se recuperando de uma cirurgia na perna em uma das alas no segundo andar do hospital.

A informação da Polícia Militar é que os dois homens entraram, até com uma certa facilidade, já que o acesso é rigoroso, e foram para o segundo andar, onde estava o paciente. O que estava armado teria então feito dois disparos de arma de fogo, ao que tudo indica com um revólver calibre .22mm, acertando a vítima na mão, que teria transfixado e acertado a barriga e outro no braço.

O homem baleado foi identificado como Fabiano Pereira da Silva, de 29 anos e residente em Valparaíso, estava de alta e se preparava para deixar a unidade hospitalar, quando o criminoso chegou. Ele estava internado desde o dia 19 com ferimento de arma de fogo na perna, quando também foi vítima de tentativa de homicídio em Valparaíso e o tiro fraturou sua perna.

Os dois bandidos provavelmente foram atrás dele para “terminar” o serviço, ou seja, consumar o homicídio.

A Polícia Militar foi acionada, tendo comparecido várias viaturas e homens, pegando as características dos acusados e também em busca de imagens de câmeras de segurança que possam identificar os autores.

Presos 3 suspeitos de tentativa de assassinato dentro de hospital

A Polícia Militar de Araçatuba localizou e prendeu na tarde de sexta-feira (24), 3 suspeitos de participação em uma tentativa de assassinato contra um paciente dentro da Santa Casa local, durante a manhã. Os homens foram detidos em uma residência do bairro Porto Real 2.

De acordo com a Polícia Militar, a arma utilizada no crime ainda não foi localizada e mais diligências vão ser realizadas na cidade e também em Valparaíso (SP), município de onde é a vítima. Dos três detidos, dois são de Araçatuba e um de Valparaíso.

Os suspeitos foram levados para o plantão policial, para prestar declarações sobre o crime que causou tumulto e medo no interior da Santa Casa, onde dois dos três presos entraram por volta das 10h e, numa ala do segundo andar do hospital, efetuaram dois tiros contra Fabiano Pereira da Silva, de 29 anos.

Após efetuarem os disparos contra Fabiano da Silva, que já seria uma pessoa conhecida dos meios policiais em Valparaíso, os dois criminosos escaparam pela porta de acesso ao pronto-socorro do hospital, na rua Tiradentes. Eles vestiam casacos de moletom e teriam fugido em um carro de cor prata. Um Fiat Siena localizado no bairro Porto Real.