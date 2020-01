ROCAM prende tÃ©cnico de som procurado pela justiÃ§a em Andradina

Condenação é de 5 anos e 10 meses em regime fechado, dos quais já cumpriu 3 anos e 8 meses; o restante estava cumprindo em liberdade, mas deixou de assinar no forum

ANDRADINA – Uma equipe da ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas capturou na tarde de segunda-feira, 20, por força de um Mandado de Prisão, expedido pela Comarca de Andradina, o técnico de som A. R. B., de 42 anos, residente na rua Alexandre Salomão, centro. Encaminhado ao plantão policial, foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu durante patrulhamento da equipe de ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, quando obteve do sargento PM Aguilera (de folga), a informação de que A. R. B. estaria sendo procurado, apontando o local onde ele estava. Uma residência localizada na rua Alexandre Salomão, próximo ao terminal rodoviário, no centro.

De posse destas informações a equipe foi até o local onde o abordou.

Em consulta ao COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, foi constatado que havia em seu desfavor um Mandado de Prisão expedido pela comarca de Andradina pelo crime de Tráfico de Entorpecentes com pena de 5 anos no regime fechado.

Segundo o procurado, ele esteve preso por três anos e oito meses por condenação pelo crime praticado, e estava respondendo em liberdade após sair da prisão. Segundo ele, deixou de comparecer no fórum local para assinar o processo e isso pode ter contribuído para reverter sua situação para o regime fechado.

O técnico de som foi então apresentado no plantão policial para o registro da ocorrência e em seguida recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça. Seu patrão iria em busca de um advogado para tentar impetrar um Habeas Corpus (HC), já que esta com sérios problemas físicos.

MARÉ RUIM

O técnico de som A. R. B., de 42 anos, vem atravessando uns anos ruins desde que sua residência localizada no cruzamento das ruas Paraná com Silvio Shimizu, bairro Peliciari, pegou fogo. Ele perdeu tudo o pouco que tinha.

Depois disso acabou preso por tráfico e disse à reportagem que a droga nem era sua, mas, para não ver um familiar preso, acabou assumindo. Isso acabou resultando em uma condenação de 5 anos e 10 meses. Também teve filho preso pelo mesmo crime.

Recentemente teve a casa onde vive atualmente destruída por um incêndio provocado por curto circuito. Sobraram dois cômodos nos fundos da residência, onde está morando.

Mais recente ainda, descobriu uma infecção no joelho esquerdo, o esmoa tingido por uma estrutura de um evento que estava sendo realizado em um clube. Passou por uma operação critica do local e, desde então, vem tomando uma série de remédios para conter a infecção, a pior delas, injeções diárias em volta do umbigo.