Thauana assina repasse que vai beneficiar Assistência Social no município

ARAÇATUBA – Na tarde da última quarta-feira (15), a Prefeita de Nova Independência Thauana Duarte esteve em Araçatuba acompanhando a agenda do governador João Doria, que na oportunidade assinou um repasse de R$ 24,7 milhões para 193 municípios das regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. As transferências foram feitas por meio do Fundo Estadual da Assistência Social para os fundos municipais, Nova Independência foi uma das cidades contempladas.

Thauana comentou da importância do repasse que vai alimentar os projetos sociais do município; “Esse repasse é para o fortalecimento da rede de proteção local, nos auxilia e muito no resgate da dignidade das pessoas”, afirmou.

A Prefeita aproveitou a oportunidade para entrar em contato com deputados e o próprio Governador; “Eu não iria perder essa oportunidade, deixei algumas reivindicações para ele (Doria), sua resposta nos deixou esperançosos, espero em breve divulgar mais uma conquista”, concluiu a Prefeita.

Assessoria de Comunicação