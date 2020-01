Coleta de lixo em Castilho será no período noturno a partir de fevereiro

CASTILHO – A Prefeita Fátima Nascimento autorizou a mudança de horário na coleta de lixo doméstico que passará a ser no período noturno. Ela atendeu pedido do secretário municipal de Obras, João Rodrigo Begas Prado, o Pradinho, que em nome dos garis reivindicaram tal mudança. O novo horário inicia dia 1º de fevereiro a partir das 19h.

“A coleta de lixo sendo a noite tem como objetivo otimizar o sistema da coleta e melhorar o fluxo de trânsito, bem como evitar o acúmulo de lixo durante o dia e com isso manteremos a cidade limpa”, explica a Prefeita. Outra dificuldade muito reclamada pelos garis e até mesmo pelos moradores é com os cachorros que vivem revirando os lixos antes mesmo do caminhão passar. Com o novo horário, a coleta tenderá a ser mais rápida e o risco dos cachorros de rua esparramarem o lixo será menor.

Segundo o secretário de Obras, para os profissionais da limpeza urbana a iniciativa de mudar o horário também apresenta efeitos positivos. “Porque trabalhar a noite é sinônimo de mais conforto e segurança”, avalia Pradinho. Ele defende que o trabalho noturno beneficiará diretamente os garis pois estarão protegidos do sol, trabalhando em temperaturas mais amenas e livres da intensa movimentação de veículos.

“Eles estarão atuando em ruas e avenidas com pouco movimento, diminuindo o risco de acidentes”, destacou o secretário.

Os dias da coleta noturna manterão os mesmos dias da semana em que a coleta ocorre atualmente. “Só vamos alterar o horário. Agora os dias serão os mesmos”, reafirmou Pradinho.

COLETA SELETIVA

Agora a coleta seletiva que iniciou no final de dezembro continuará no período da manhã e nos dias já programados de cada bairro. Válido lembrar que na coleta seletiva são levados apenas materiais típicos de reciclagem, como papel, vidro, alumínio, plástico (garrafas pet) e papelão.