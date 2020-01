Instalador de energia solar ferido em acidente em frente da igreja SÃ£o SebastiÃ£o

ANDRADINA – O instalador de energia solar N. E. S., de 62 anos, residente no bairro Santa Cecília, sofreu diversas escoriações e um corte na perna direita, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de quarta-feira, 15, na rua Santa Terezinha, praticamente em frente da Igreja Matriz São Sebastião. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, recebeu curativos e sutura do corte, permanecendo em observação. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a Titan 150cc, na cor preto, pela rua Santa Terezinha, sentido centro/bairro, e bem em frente da igreja teve a trajetória interceptada pelo VW Gol, na cor branco, dirigido por uma professora aposentada de 79 anos, moradora do bairro Peliciari, que estava do lado direito da via e decidiu estacionar do outro lado, saindo do local repentinamente. Ela ia assistir a missa daquele dia.

Sem tempo para frear, o instalador de energia solar bateu forte a moto e o corpo contra o paralama dianteiro esquerdo do gol, caindo no asfalto e se arrastando por aproximadamente 5 metros.

Com o choque no asfalto, a motocicleta sofreu quebra do velocímetro, capa do painel, manetes, aba lateral, além de entortamento do guidão, pedal de freio, estribo e apoio do pé, lado direito.

Já o Gol sofreu um amassamento no paralama, lado esquerdo. Segundo a professora, o veículo possui seguro e deve ressarcir os prejuízos causados na motocicleta usada pela empresa de instalação de energia solar.