Polícia Civil detém 20 em operação de combate ao tráfico de drogas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Jacupiranga, deteve 20 pessoas durante a Operação CDHU, realizada para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades da região do Vale do Ribeira.

A ação teve início na manhã de terça-feira (14), estendendo-se por aproximadamente 36 horas ininterruptas. Entre as pessoas detidas estão um adolescente e duas mulheres.

Os trabalhos foram realizados para combater uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região. Os integrantes do grupo foram identificados, após quase dois anos de investigações. “Essa organização criminosa tem relacionamento com uma facção conhecida e seu chefe atual foi preso durante a operação, o que é a maior evidência do sucesso dessa ação”, destacou o delegado seccional de Jacupiranga, Ivan Agostinho Silva.

De acordo com o delegado titular da DISE, Adriano Barbosa Ribeiro, todas as tecnologias disponíveis foram usadas durante o processo de apuração e as diligências vão continuar com o objetivo de deter outros envolvidos. “Após esses quase dois anos, conseguimos arrecadar diversas provas que permitiram o cumprimento de mandados de prisão. A operação foi exitosa e terá outras fases. Ao final, serão praticamente 100 pessoas retiradas das ruas por envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa”, disse.

Segundo Ribeiro, a atividade deflagrada na terça-feira desmantelou a estrutura do grupo e seus principais atores. Apurações indicam que a organização recebe entorpecentes da Baixada Santista, São Paulo e, até mesmo do Estado do Paraná, para repassar ao resto da região do Vale do Ribeira. Os principais entorpecentes comercializados são maconha, crack e cocaína.