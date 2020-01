Polícia prende quinto suspeito de matar e esquartejar advogado

ARAÇATUBA – A Polícia Civil de Araçatuba prendeu nesta quarta-feira (16) Jonathan de Andrade Nascimento, de 21 anos, que confessou estar envolvido na morte do advogado Ronaldo César Capelari, de 53 anos.

Jonathan é o quinto acusado no caso e é o namorado de Laís Lorena Crepaldi, de 24 anos, locatária da casa onde o corpo do advogado foi encontrado por policiais militares na noite da última terça-feira (14).

Com a confissão e prisão do jovem, o caso muda completamente, pois Laís Lorena, presa também na quinta-feira por envolvimento no caso, havia apontado a participação de outros três homens, isentando o namorado do crime.

Dos três homens presos após serem apontados pela jovem como participantes do crime, um negou envolvimento, outro disse que foi convidado para participar do crime, no caso, assalto contra a vítima e o terceiro ficou calado durante depoimento.

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Paulo Natal, informou que, conforme novas informações surgirem durante as diligências, ele dará uma novas entrevistas para passar as informações sobre o caso.

Ainda de acordo com a polícia, Jonathan teria sido responsável pelo esquartejamento de Ronaldo. Diante destas novas informações, dois dos três acusados podem ser liberados.

Segundo informações da polícia, o advogado, além das facadas, foi morto com golpes de martelo na cabeça.

Todos continuam detidos na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba esperando a polícia terminar as diligências e finalizar os depoimentos.

A jovem será transferida para uma unidade prisional em Dracena e os homens que ficarem detidos, serão encaminhados para Pereira Barreto.

Três envolvidos em morte de advogado são soltos pela Justiça

A Justiça decidiu soltar três suspeitos que estavam presos temporariamente por suspeita de envolvimento na morte do advogado Ronaldo César Capelari, de 53 anos.

A mulher que locou o imóvel e o namorado dela, de 24 e 21 anos, que teriam confessado o crime, ficaram detidos.

Uma coletiva de imprensa foi confirmada para esta sexta-feira, 17, onde os investigadores e delegados envolvidos no caso devem dar mais informações sobre o caso.

SBT Interior