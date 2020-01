Após receber diagnóstico de câncer mãe atira na filha de 20 anos e tira a própria vida

A mulher atirou na filha e depois se matou.

SÃO PAULO – Uma mulher identificada como Núbia Novais de 56 anos atirou na própria filha Kelly Novaes Franca de 20 anos na madrugada do sábado, 11.

Núbia nasceu no município de Gentio de ouro na Bahia e fez um disparo contra a própria filha com uma arma calibre 32 e depois tirou a própria vida.

A tragédia aconteceu em um bairro da zona leste de São Paulo, os familiares das vítimas informaram que depois que Núbia foi diagnosticada com câncer entrou em depressão.

Os parentes das mulheres disseram que eles estranharam quando uma tia e também uma prima tentaram entrar em contato com as duas na manhã de sábado, como não obtiveram nenhuma resposta de nenhuma das mulheres eles então dirigiram até a casa e se depararam com a cena terrível.

Os parentes de Núbia disseram que chamaram o SAMU, mas as duas já haviam morrido. A polícia ainda não sabe onde Núbia conseguiu o revólver calibre 32 que usou para atingir a filha e depois tirar a própria vida.