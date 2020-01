Triplo acidente arranca bomba de gasolina de posto no centro de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou na tarde de domingo, 12, um grave acidente de trânsito, que por muito pouco não termina em tragédia com o risco de explosão em um posto de gasolina localizado no cruzamento das ruas José Augusto de Carvalho com Alexandre Salomão, centro. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros até a UPA e outra equipe de resgate providenciou a retirada dos veículos envolvidos do pátio do posto, isolando o local até a remoção da bomba danificada.

O acidente aconteceu quando o pedreiro Edmilson Aparecido Pinto, de 40 anos, residente na rua Romeu Mariani, no Jardim Brasil, em Andradina, dirigia o GM Monza, na cor Cinza, rebocava com um cambão uma picape Ford Pampa, na cor prata, pela rua Alexandre Salomão, sentido centro ao bairro.

Segundo disse à reportagem, quando chegou no cruzamento citado, deixou que um veículo que seguia pela rua José Augusto de Carvalho passasse à sua frente.

Ao prosseguir a marcha, acabou interceptando a trajetória do VW Gol, na cor preta, dirigido pelo açougueiro Wesley Henrique Tavares, de 30 anos, residente no Jardim Alvorada; Sem tempo para frear, Wesley bateu violentamente o veículo contra a porta do motorista da for Pampa.

Com a pancada, o cambão engatado no Monza arrancou o parachoque dianteiro da Pampa.

Depois disso a Pampa seguiu desgovernada e bateu contra a bomba do posto de gasolina existente naquele cruzamento. Por sorte era domingo, estava fechada, por isso não houve risco de explosão e nenhum frentista também estava pelo local.

O homem que conduzia a Pampa, Gilvan Pereira da Paz, de 52 anos, morador da cidade de Lavínia, sofreu fratura no fêmur da perna esquerda e escoriações pelo corpo, sendo socorrido pelos bombeiros até a UPA e devido a gravidade da fratura, foi transferido para o HGM – Hospital Geral de Mirandópolis, passando por cirurgia para correção da fratura, permanecendo internado.

Já o condutor do Gol sofreu fratura do punho direito e cortes na testa, permanecendo internado na UPA.

Com o violento impacto, a Pampa sofreu profundo afundamento da porta do motorista e entortamento do chassis; Já o Gol teve sua frente completamente destruída, incluindo partes do moto. O Monza que rebocava a Pampa nada sofreu.

O transito no local precisou ser interrompido pela Polícia Militar para socorro das vítimas, trabalho da perícia e retirada dos veículos do posto do posto de gasolina, recentemente arrendado por um morador da cidade de Sorocaba. O gerente do local tomou as providências cabíveis.