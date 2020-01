Motorista atropela 17 pessoas, matando duas em Nova Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – Está preso no CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, o mecânico Paulo Alves da silva, de 48 anos, acusado de atropelar 17 pessoas na noite de domingo, 26, resultando em duas mortes e 15 feridos, dos quais duas em estado mais grave. As vítimas foram conduzidas por ambulâncias do município de Nova Independência e Corpo de Bombeiros, todas para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Hospital da Unimed, em Andradina. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O atropelamento aconteceu durante a noite de domingo, 26, quando acontecia uma festa de aniversário em frente de um bar e as pessoas estavam em mesas na rua, quando o autor havia discutido com sua atual companheira e a teria empurrado. Ele também teria atirado um banco para o alto, que teria atingido três mulheres.

Outras pessoas que estavam pelo local não gostaram da atitude dele e foram tirar satisfação. Em determinado momento da discussão essas pessoas teriam agredido Paulo, que saiu do local e foi até sua caminhonete GM S10, na cor preta, retornando a toda velocidade e jogando o veículo sobre as pessoas.

O veículo prensou contra uma árvore os corpos de Jhonatan Coelho Rocha, de 26 anos, funcionário de um supermercado na cidade e João Bringel, o “Botinha”, de 55 anos, popular na cidade por participar de comitiva de festas de peão.

Outras 15 pessoas sofreram ferimentos pelo corpo, duas delas em estado grave, sendo Walison Andrade De Oliveira,18 Anos, com traumatismo craniano grave e estava internado na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa local, além d euma mulher com fêmur da perna direito fraturado e outro com um dos braços também fraturado.

Depois do atropelamento, a população se revoltou e retirou o acusado da caminhonete, passando a agredi-lo com socos, chutes e cadeiradas, e só não o linchou até a morte porque a Polícia Militar do município chegou rápido e impediu mais um crime. Com a chegada do reforço policial de Andradina, a situação foi controlada e todos puderam ser socorridos, além do trabalho da Polícia Militar.

A Polícia Militar emitiu uma nota oficial para a imprensa sobre o grave episódio, confira:

NOTA PARA A IMPRENSA

Na noite deste domingo, 26, por volta das 21h, na Avenida Nosso Senhor do Bonfim – centro – Nova Independência, onde funciona um bar, ocorria uma festa de aniversário com aproximadamente 300 pessoas. A rua estava interditada.

Em dado momento um indivíduo que participava da festa, após discussão, saiu do local e retornou logo depois dirigindo uma camionete S-10 de cor preta e a lançou sobre os presentes atropelando várias pessoas e em seguida chocando-a contra uma árvore.

Com o acionamento da Polícia Militar, uma viatura foi imediatamente para o local. Os Policiais Militares, ao chegaram, observaram que o condutor da camionete, causador do atropelamento, havia sido retirado de dentro do veículo e estava sendo agredido pelos populares e conseguiram impedir esta ação inicial solicitando apoio, comparecendo ao local mais duas viaturas de Rádio Patrulhamento, uma equipe de Força Tática, uma equipe do Comando de Força de Patrulha, uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário e o Soldado Felipe, de folga.

Estes Policiais providenciaram o devido isolamento do local e coordenaram o socorro dos feridos para a UPA e Santa Casa de Andradina socorro este por meio da ambulância do município e pela unidade de RESGATE do Corpo de Bombeiros.

A perícia foi acionada e esteve presente ocasião em que a perita localizou no interior do veículo utilizado 18 (dezoito) cartuchos intactos calibre .38 que foram apreendidas.

Pelas unidades da UPA e Santa Casa foram atendidas 18 pessoas sendo o autor, que apresentava vários ferimentos (ficou internado sob custódia) e 17 vítimas do atropelamento sendo que duas delas entraram em óbito enquanto as outras 15 foram atendidas com vários ferimentos e fraturas, 02 delas ficaram internadas, uma em estado gravíssimo na UTI e uma no quarto e outras foram liberadas.

O autor dos fatos foi indiciado pelos crimes de Homicídio Qualificado por duas vezes, Tentativa de Homicídio por 15 vezes, por infringir o artigo 12 da Lei 10826/03 (Posse de Munição), artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Embriaguez ao Volante) e artigo 21 do Código Penal (Vias de Fato). O médico legista de plantão atestou o estado de Embriaguez do condutor.

Foram elaboradas notificações de trânsito pertinentes ao caso, foi feita a apreensão da sua CNH, o veículo utilizado apreendido por determinação do delegado.

O autor permaneceu internado até a manhã de segunda-feira, 27, quando recebeu alta médica e foi encaminhado à Delegacia Seccional para o término dos trabalhos de Polícia Judiciária. Levado ao fórum, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, determinando seu recolhimento ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência.