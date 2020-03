Desfile e shows serão realizados em comemoração ao 55º de Nova Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – Em comemoração ao 55º aniversário de Nova Independência, a prefeitura de Nova Independência, vai proporcionar uma grande festa no próximo dia 21 de março (data do aniversario).

O evento terá inicio com desfile cívico com as seguintes atrações: participação de vários setores da Administração e a presença já confirmada de três fanfarras/ bandas marciais da região.

A programação ocorrerá na Praça Central do município e deve contar com a presença de autoridades locais e da região.

Encerrado o desfile, os sertanejos Thiago & Graciano assumirão o comando dos festejos. Com mais de 10 anos de carreira, a dupla já se apresentou em programas de TV como o Legendários e o Festival Sertanejo do SBT, sendo um dos maiores nomes da música na capital Sul-Mato-Grossense.

Thiago e Graciano, além de cantores, são excelentes compositores, com músicas gravadas por artistas reconhecidos nacionalmente, como Bruno e Marrone, Munhoz e Mariano, Henrique e Juliano, Luan Santana, Marcos e Belutti, Maiara e Maraisa, Fernando e Sorocaba, Gustavo Mioto entre tantos outros.

Além disso, vários brinquedos infláveis estarão disponíveis para completar a festa da criançada. E, como nem todos são de ferro, a prefeita Thauana Duarte providenciou uma farta distribuição de bolos e refrigerantes para os cidadãos independentinos. A programação é gratuita e disponível a toda população.