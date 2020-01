Motorista da Citroplast ferido em acidente no trevo de acesso ao aeroporto estadual

ANDRADINA – O motorista E. E., de 32 anos, residente na cidade de Castilho, sofreu uma possível fratura da clavícula esquerda, além de escoriações leves pelo corpo, ao se envolver em grave acidente de trânsito na tarde de segunda-feira, 13, na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração” (SP 563), no trevo de acesso ao aeroporto estadual Paulino Ribeiro Andrade. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por exames de raio X para avaliar a extensão do ferimento. A Polícia Rodoviária registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando o motorista seguia pela rodovia Integração, sentido Andradina até a Citroplast, onde trabalha, pilotando a Titan 150cc, na cor preta, como faz regularmente sempre saindo de sua cidade de origem, pelo menos três vezes na semana.

Ao chegar no trevo de acesso ao aeroporto, teve a trajetória interceptada pelo GM Onix (Nova Independência/SP), na cor prata, dirigido por uma enfermeira da Prefeitura de Nova Independência, que fazia o sentido contrário e acessaria aquela vicinal que demanda à cidade de Andradina e ao bairro Pereira Jordão.

Sem tempo para frear, o rapaz bateu forte a motocicleta e o corpo contra a lateral direita do Onix, sofrendo a possível fratura da clavícula, além de contusões pelo corpo.

Com o impacto, a motocicleta teve as bengalas entortadas, danos no tanque, carenagem e retrovisor. Já a o Onix sofreu amassamento e um rasgo em sua porta traseira, lado direito. A condutora do veículo ficou bastante abalada emocionalmente, até foi orientada a ir até a UPA, mas depois preferiu aguardar no local o registro da ocorrência por parte do policiamento rodoviário.