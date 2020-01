Família diz que fio de alta tensão que atingiu meninos em São Gonçalo, no RJ, estava solto

Para Ronaldo Ramos, foi um milagre os outros três irmãos terem sobrevivido. “Os cinco brincavam juntos. Eles eram tão unidos que foi um milagre não terem morrido os cinco. Foi Deus que não permitiu que os outros fossem um tentar retirar o outro e acabar morrendo os cinco”, comentou.

Os outros três irmãos não se feriram.

Por volta das 10h50 desta terça-feira (14), familiares dos meninos estavam no Instituto Médico Legal de Tribobó, também em São Gonçalo. Em estado de choque e a base de remédios, a mãe das crianças não conseguiu fazer o reconhecimento dos corpos. Segundo um familiar, o enterro deve acontecer ainda nesta terça no Cemitério São Miguel, onde a família tem um jazigo.

Nota da concessionária

Em nota, a Enel Distribuição Rio lamentou o episódio e disse que enviou uma equipe ao local assim que a empresa foi informada do caso, mas os técnicos foram impedidos de acessar a região. Por volta das 10h15 desta terça, assistentes sociais da Enel estiveram no IML para conversar com a família.

Confira abaixo a nota encaminhada pela Enel:

“A Enel Distribuição Rio lamenta profundamente o acidente ocorrido no fim da tarde desta segunda-feira (13/01) em São Gonçalo. A empresa reafirma que está disposta a oferecer apoio aos familiares das vítimas enquanto apura as circunstâncias do acidente. Um representante da concessionária esteve na manhã de hoje (14/01) no Instituto Médico Legal para oferecer suporte aos familiares presentes no local. A empresa acrescenta que vinha tentando identificar algum representante da família desde a noite de ontem.

Sobre as possíveis causas do acidente, a empresa esclarece que relatos de moradores, mencionados no Boletim de Ocorrência sobre o acidente, apontam o cabo de energia teria sido rompido por uma linha de pipa. A empresa seguirá apurando as causas do ocorrido.