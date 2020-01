Moradora do DF é flagrada pelo TOR com 16 tijolos de maconha na Rondon

ARAÇATUBA – A Polícia Rodoviária prendeu na tarde de terça-feira, 07, K. N. V. C., 19 anos, moradora na cidade satélite de Santa Maria, no Distrito Federal, acusada de tráfico de entorpecentes, depois de flagra-la com 16 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), distribuídos dentro de cinco bexigas. Encaminhada para a Central de Flagrantes, foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão da acusada aconteceu durante o desencadeamento da Operação São Paulo mais Seguro, quando policiais do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, base Araçatuba, abordaram um ônibus de linha regular de transporte de passageiros para vistoria no km 527+400, da rodovia Marechal Rondon (SP 300), e perceberam o nervosismo da passageira.

Ao ser entrevistada a passageira K. N. V. C., 19 anos, moradora de Santa Maria-DF, demonstrou bastante nervosismo. Ao vistoriarem uma bolsa que estava sob suas pernas, os policiais militares rodoviários encontraram 16 tijolos de maconha distribuídos dentro de cinco bexigas. Os tijolos estavam embalados com fitas adesivas.

A passageira alegou que pegou a droga em Ponta Porã/MS, divisa com Paraguai, em troca de roupas e a levaria para Santa Maria/DF, onde revenderia o entorpecente.

Os policiais deram voz de prisão à mulher e a conduziram à Central de Flagrantes de Araçatuba. Ela seria ouvida em audiência de custódia em data oportuna.