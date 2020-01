Polícia identifica e apreende veículo que matou andradinense em Araçatuba

ARAÇATUBA – A Polícia Militar localizou no final da tarde de sábado, 11, o automóvel Range Rover, modelo Evoque, na cor chumbo, cujo motorista provocou um acidente de trânsito que resultou na morte do andradinense Fernando Ikeda Piano, de 45 anos, na avenida da Saudade, em frente do cemitério em Araçatuba. O veículo foi apreendido.

Segundo informações, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Estádio e quando passaram pela rua Miguel Caputi, avistaram o Range Rover devidamente estacionado.

O Evoque apresentava amassado no capô, parte debaixo do parachoque, e tinha o parabrisa quebrado, apresentando ainda vazamento de óleo. Ao que tudo indica tudo isso foi causado depois que o motorista do importado bateu na traseira da motocicleta do sushiman de Andradina, a moto ficou enroscada embaixo do veículo de passeio e o arrastou por aproximadamente 150 metros, provocando sua morte instantaneamente.

Depois do acidente o motorista do Evoque fugiu do local sem prestar socorro à vítima e abandonou o veículo onde foi localizado pela Polícia Militar. Não foi divulgado o nome do proprietário do importado.

DE ANDRADINA

Fernando Ikeda Piona era nascido e morou em Andradina por um longo período, onde sua família tinha uma loja de cortinas e persianas. Depois foi para Araçatuba onde trabalhou como consultor de vendas de produtos de nutrição. Estava trabalhando em Araçatuba como sushiman.

SEPULTAMENTO

O corpo de Fernando Ikeda foi velado no domingo, 11, tendo sido sepultado às 13h, no cemitério São Sebastião.

MIL NOTICIAS/Agência