Servente de pedreiro é preso por furto de picanha em mercado de Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – O servente de pedreiro conhecido pelo vulgo “Flavinho”, de 42 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, 06, acusado de furtar um pacote de picanha fatiada do Supermercado Bom Preço, localizado na avenida Brasil Norte. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e recolhido á cadeia de Pereira Barreto. O produto furtado foi devolvido ao supermercado.

A prisão de Flavinho aconteceu durante patrulhamento de Reforço por Ilha Solteira quando os policiais militares Sargento Fernandes, Cabo Oberdan e Cabo Gomes, avistaram o servente de pedreiro, indivíduo conhecido em razão de seu envolvimento em diversos delitos de furto pelo município e estava levando consigo uma sacola plástica, sendo de imediato abordado e revistado.

Durante busca pessoal nada de ilícito foi localizado com ele, porém, no interior da sacola plástica encontraram um pacote de carne “picanha fatiada”, sem etiqueta ou preço.

Questionado a respeito daquele pacote de carne, “Flavinho” alegou ter adquirido de uma pessoa na rua pagando a importância de R$ 10,00, mas depois de algumas contradições, admitiu que havia praticado o furto no Supermercado Bom Preço, localizado na avenida Brasil Norte.

No estabelecimento citado o gerente comercial reconheceu a “rés furtiva” como sendo peça do estoque da loja.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito a “Flavinho” pela prática do crime capitulado no Artigo 155 do C.P Furto.

Conduzido à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante delito a Flávio pela prática do crime supramencionado, encaminhando-o a cadeia pública de Pereira Barreto.

Foi necessário utilização de algemas para condução do preso até à Delegacia de Polícia em razão de fundado receio de fuga, conforme preconiza a súmula vinculante número 11 do STF.