Rapaz que invadiu DDM para bater na ex é preso novamente por violência doméstica

ANDRADINA – O jovem João Paulo Rodrigues Lima, de 21 anos, residente na rua Margarida Morelli Pedrosa, no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, no bairro Santa Cecília, foi preso novamente na última quarta-feira, 01/01, por força de um Mandado de Prisão Preventiva expedido pela justiça da Comarca de Andradina, acusado mais uma vez de violência doméstica e quebra de medida protetiva. Detido e encaminhado para a DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, foi indiciado e recolhido ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência.

Segundo informações, ele discutiu mais uma vez com a companheira Valéria Ciríaco da Silva, de 40 anos, residente no mesmo loteamento, porém, em rua diferente da dele, e a teria agredido com um tapa e a ameaçado mais uma vez. A mulher foi mais uma vez até a DDM para registrar boletim de ocorrência e, como havia uma medida restritiva de aproximação na casa dela contra ele, a delegada representou (requereu), pela prisão dele, sendo deferida pela justiça.

INVASÃO DA DDM

João Paulo é o mesmo rapaz que em maio de 2019 invadiu as instalações da DDM e tentou agredir a companheira, que havia ido até o local registrar um boletim de ocorrência, pois estaria sendo ameaçada por ele e sendo agredida regularmente. A violência só não aconteceu porque uma investigadora interveio e o imobilizou.

Câmeras de segurança da Delegacia registraram a ação e o caso teve repercussão a nível nacional, passando em praticamente todos os veículos de comunicação de grande circulação.

PRISÃO E RECONCILIAÇÃO

Ele passou pouco mais de três meses preso e ao ganhar liberdade voltou para a casa da ex-, que o aceitou, mesmo já obtendo medida protetiva contra ele.

OUTRA BRIGA E PERDÃO

Novamente eles voltaram a se desentender no mês de dezembro, mas ele não foi indiciado desta vez porque ela não fez representação contra ele. Nem no plantão policial ela foi.

OUTRA BRIGA E PRISÃO

Já na última quarta-feira, 01, novamente e provavelmente sob efeito de álcool ou drogas, o rapaz agrediu a companheira e a ameaçou de morte. Ela então foi até o plantão policial e desta vez a delegada vez valer a medida protetiva contra ele, requerendo a prisão preventiva dele e o prendendo após a emissão do Mandado de Prisão.

A vítima de 40 anos foi orientada a não o aceitar mais de volta caso ele seja liberado em pouco espaço de tempo.