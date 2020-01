Dois adolescentes são apreendidos por tráfico de entorpecentes no bairro PJ

Policiais militares averiguavam denúncia de disparos de arma de fogo pelo bairro Pereira Jordão e flagraram os dois menores traficando

ANDRADINA – A Polícia Militar apreendeu na tarde de segunda-feira, 06, dois adolescente de 15 e 17 anos, respectivamente, moradores no bairro Pereira Jordão, acusados de Ato Infracional/Tráfico de Entorpecentes, depois de flagrados com um pote de plástico contendo 30 porções de crack e uma pedra da mesma droga. Encaminhados para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foram indiciados e recolhidos à carceragem do plantão policial até serem apresentados em audiência de custódia em data oportuna. O entorpecente foi apreendido pela Polícia Civil.

A detenção dos menores infratores aconteceu quando várias equipes de serviço na segunda-feira, 06, foram acionadas via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar de que havia informações de disparos de arma de fogo pela rua Alcides Fernandes Paiva, já próximo da cohab do no bairro Pereira Jordão, .

No local encontraram os adolescentes F. e G.

Ao serem questionados sobre os disparos de arma de fogo, os dois negaram, mas em virtude do nervosismo apresentado, os militares solicitaram e obtiveram da mãe dos adolescentes autorização para uma vistoria no interior da residência deles.

Durante vistoria no imóvel os policiais militares encontraram dentro de um cano na lavanderia, um pote de plástico contendo 30 porções de crack, devidamente embaladas e prontas para a venda e uma pedra in natura da mesma droga, bem como petrechos utilizados para a embalagem das pedras.

Ambos receberam voz de apreensão e foram conduzidos até a DISE, onde foram autuados pelo ato infracional de Tráfico de Entorpecentes e recolhidos à cadeia, à disposição da justiça.