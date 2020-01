Japonês de 22 anos é preso com 11 tijolos de maconha na região

ARAÇATUBA – Um jovem de 22 anos, nascido no Japão, foi preso em flagrante com mais de 10 tijolos de maconha no bairro Atlântico l, em Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais faziam um patrulhamento de rotina no bairro, quando viram o suspeito em uma moto com uma sacola.

O caso aconteceu na segunda-feira (30) à noite, mas só foi registrado na terça-feira (31).O homem demonstrou muito nervosismo ao ver os policiais militares, o que fez os agentes abordá-lo.

Ao receber ordem de parada, o suspeito acelerou a moto em tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.

Durante uma revista pessoal, os PMs encontraram na sacola que ele carregava um tijolo de maconha.

Questionado, o homem disse que havia comprado a droga de outra pessoa e que teria pago R$ 900,00 pelo entorpecente.

Os policiais foram até o local onde o suspeito teria comprado a maconha e encontraram mais 10 tijolos de maconha, 10 porções fracionadas da droga, uma balança de precisão, além de R$ 650,00 em dinheiro.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade. Toda a droga foi apreendida e levada para perícia.

SBT Interior