Marceneiro é preso acusado de furto qualificado no Santa Cecília

ANDRADINA – O marceneiro Marcelo Pereira Gomes, de 32 anos, residente no conjunto “Quinta dos Castanheiras”, foi preso pela Polícia Militar na noite do dia 18, acusado de furto qualificado, depois de arrombar e subtrair uma TV e perfume de uma residência localizada na rua José Clemente de Lima, no bairro Santa Cecília. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Ele já possui passagem na Polícia.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares foram avisados de um indivíduo em atitude suspeita caminhando na via pública com o que parecia ser uma TV envolta em uma manta ou cobertor. Neste ínterim souberam de um furto ocorrido nas proximidades, onde foram subtraídos uma TV e um perfume de uma residência.

Policiais militares em viaturas fizeram um patrulhamento pelo bairro Castanheira e na Rua José Castanheira Pedrosa abordaram Marcelo Pereira Gomes, de 32 anos, marceneiro, residente no próprio bairro, na posse de uma manta. Ao ser indagado declarou que a estava vendendo para comprar crack, negando ter praticado o furto da TV e do perfume.

Em contato com a vítima R. C. B.. informou que estava na UPA – Unidade Pronto Atendimento, quando foi alertado pelo dispositivo de seu celular que o alarme de sua residência havia disparado.

Ao verificar as imagens, percebeu um indivíduo saindo do local levando consigo sua TV envolta em uma manta. Ao chegar ao local da abordagem, reconheceu o indivíduo detido como sendo o mesmo que havia entrado em sua residência, bem como reconheceu a manta que ele portava como sendo sua.

Diante das evidências foi dada voz de prisão ao abordado, que foi encaminhado ao Plantão Permanente, onde foi autuado em flagrante pelo crime de Furto Qualificado, ficando preso à disposição da justiça e seria apresentado em audiência de custódia em data oportuna.