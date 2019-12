Operário de frigorífico preso acusado de posse ilegal de arma de fogo

ANDRADINA – O operador de produção do frigorífico local, K. J. M. F., de 23 anos, residente na rua Isabel Santos Kennetch, bairro Santa Cecília, foi preso pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, acusado de posse ilegal de arma de fogo e porte de entorpecente, após ser flagrado com o armamento em sua casa. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu pela carceragem do plantão até ser apresentado em audiência de custódia na sexta-feira, 20. O revólver e a droga foram apreendidas pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de uma equipe de Força Tática formada pelo sargento PM Estigarribia, cabos PMs C. Santos, Diletti e Delvito e recebeu uma denúncia anônima que pela rua Isabel Santos Kennetch, bairro Santa Cecília, um indivíduo identificado como kleyton estaria praticando tráfico de drogas, bem como teria uma arma de fogo em sua posse.

Diante da denúncia, os militares deslocaram até o local e encontraram kleyton na referida viela. Assim que percebeu que seria abordado, ele arremessou algo por cima do muro de sua casa.

Rapidamente abordado e revistado, nada de ilícito foi localizado a princípio. Questionado sobre as denúncias, apresentou inúmeras versões contraditórias, porém, acabou confessando que seria a chave de sua casa que atirou por cima do muro. Informou também que no interior de sua residência teria uma porção de maconha que adquiriu na cidade de Três Lagoas/MS, pagando a quantia de R$ 50,00.

Os PMs localizaram as chaves que havia sido jogada e, com sua autorização, foi feita uma busca no imóvel, durante a qual localizaram um revólver calibre .32mm, marca INA – Industria Nacional Argentina, contendo 5 cartuchos picotados, além de uma porção de maconha (Cannabis Sativa), com peso de 14,4 gramas.

Indagado novamente sobre os fatos, Kleyton admitiu a propriedade do armamento, informando que destinava-se para sua segurança pessoal e de sua família, já que era morador da Vila Mineira e, por ter-se mudado para o bairro Santa Cecília, alguns moradores desse bairro estariam ameaçando ele e sua esposa. Já a droga seria para seu consumo, por ser usuário.

Diante dos fatos ilícitos, foi dada voz de prisão ao indiciado pelo crime previsto no artigo12 cc 16 da lei 10826/03 (Posse Ilegal de Arma de Fogo) e pelo crime do artigo 28 da 11343/06 (Porte de Entorpecentes), sendo apresentada à delegada Michely da Silva Miglioroni, para formalização do flagrante.

O indiciado, que já tem duas passagens por tráfico de entorpecentes, inclusive saindo há 3 meses da prisão, permaneceu à disposição da justiça.