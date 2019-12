“Pescoço” é preso pela PM de Pereira Barreto acusado de tentativa de roubo

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu no último dia 19, o desocupado e morador de rua, Wilmar Gomes dos Santos, vulgo “Pescoço”, acusado de tentativa de roubo, no momento em que foi flagrado tentando roubar produtos da loja de cosméticos “Capricho”, localizada na Avenida Brasil 1236 centro. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O produto levado foi recuperado e devolvido à vítima.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Reforço por Pereira Barreto quando foi irradiado (informado) através do COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, que um indivíduo magro, barbudo, trajando uma camiseta amarela, aparentado ter por volta de 40 anos, estaria pela loja de cosméticos “Capricho”, localizada na Avenida Brasil 1236 centro comercial, colocando alguns produtos dentro de uma sacola plástica com intuito de furtá-los.

Após coletarem as características do indivíduo, os militares foram até o centro comercial onde abordaram um cidadão no cruzamento da Avenida Brasil x Rua Dermival Franceschi, com as mesmas características informadas. O indivíduo foi identificado como sendo Wilmar Gomes dos Santos, vulgo “Pescoço”, desocupado e morador de rua, conhecido nos meios policiais pela prática de diversos delitos como Roubo e Furto .

Ao realizarem busca pessoal localizamos em seu poder um pote de creme capilar. Indagado a respeito do creme localizado em seu poder, Wilmar nada declarou.

Na loja de cosméticos, em contato com a funcionária Taislara e a proprietária da loja Carina, ambas reconheceram o produto como sendo parte do mostruário a venda na loja, bem como reconheceram o autor.

As vítimas relataram que o autor entrou no estabelecimento e gritou em tom ameaçador com a funcionária T., exigindo a quantia de R$ 100,00.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor pela prática do crime capitulado no Artigo 157 “Caput” c/c. quatorze, Inc. II do CP, Roubo Tentado.

Encaminhado à delegacia de polícia de Pereira Barreto, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante delito a ao autor pela prática do crime supramencionado encaminhando-o à cadeia pública Local.

Não foi necessário a utilização de algemas para condução do preso até à Delegacia de Polícia.