Pedreiro de Murutinga do Sul é preso em Andradina acusado de dirigir embriagado

ANDRADINA – O pedreiro F. R. M., de 39 anos, morador de Murutinga do Sul, foi preso em flagrante por Embriaguez ao Volante no centro de Andradina. A prisão ocorreu às 11h15 de terça feira, 24, quando Policiais Militares realizavam o patrulhamento preventivo e ostensivo pela área central devido ao grande fluxo de pessoas.

Ao passarem no cruzamento das Ruas Paes Leme x Rua Alexandre Salomão avistaram Fábio ao volante do veículo Ford Escort de cor azul placas BKV 2570 sendo que o veículo estava “afogado” tendo duas pessoas o empurrando.

Ao se aproximarem, constataram que Fábio estava visivelmente embriagado, com forte odor etílico, olhos vermelhos, dificuldade de ficar em pé, voz pastosa, vestes em desalinho e bastante exaltado.

Convidado a realizar o teste do etilômetro, recusou-se.

Diante das evidências e dos notórios sinais de Embriaguez, Fábio recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Permanente onde negou-se a fornecer sangue para exame de dosagem alcoólica e foi autuado em flagrante.

Foi estipulada fiança no valor de R$ 1.000,00 que Fábio não pagou até o momento da confecção desta matéria.

Seu veículo foi recolhido ao pátio por não ter apresentado condutor habilitado. Foram elaboradas as autuações de trânsito pertinentes.

FAVOR AO AMIGO

O pedreiro informou que veio de Murutinga do Sul para Andradina para fazer um amigo, dono do Escort. O problema é que o pedreiro passou a noite bebendo com uma turma e praticamente não dormiu.