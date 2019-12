Morador de Murutinga do Sul é detido acusado de dirigir embriagado

ANDRADINA – O autônomo E. G., de 53 anos, residente em uma chácara na cidade de Murutinga do Sul, foi detido pela Polícia Militar na noite do último dia 14, após se envolver em acidente de trânsito, felizmente sem vítimas. Encaminhado ao plantão policial, foi submetido ao teste do bafômetro, que aferiu 1,13 mg/l, de álcool por litro de ar alveolar expelido. Foi elaborada multa pela infração cometida. Foi arbitrada fiança de FR 1 mil, sendo paga para que ele responda ao processo em liberdade.

O acidente aconteceu quando o condutor dirigia o GM Corsa, na cor prata, pela rua Manoel Teixeira de Freitas, sentido da antiga estação ferroviária para o viaduto “Miguelão” e ao cruzar a rua Euclides da Cunha, passou por cima de um canteiro com jardim existente no local.

Para azar dele, uma equipe com uma viatura da Polícia Militar passava pelo local justamente naquele momento, quando, com sinais luminosos e sonoros, solicitou que o motorista parasse. Até que ele fez isso, mas, quando os policiais militares desembarcaram, ele saiu do local fazendo com que a equipe embarcasse novamente e fosse atrás.

Foi dada nova ordem de parada ao condutor, e com sinais visíveis de uma possível embriaguez, ele começou a conversar. A equipe indagou ao condutor sobre uso de medicamentos, problemas de saúde e uso de bebida alcoólica e este afirmou que havia ingerido cerveja.

No momento da abordagem, condutor apresentava andar cambaleante, voz pastosa, olhos vermelhos, sonolência, dispersão e muita dificuldade em relação a memória para responder aos policiais quando indagado sobre dados básicos para elaboração de ocorrência.

Diante das circunstâncias, o cidadão de Murutinga do sul foi conduzido ao plantão policial para elaboração de boletim de ocorrência e a multa pela infração cometida. O veículo Corsa foi liberado para um condutor devidamente habilitado, enquanto que a CNH do infrator foi recolhida.

Ele também foi encaminhado ao IML onde o médico legista dr. Murilo constatou a capacidade psicomotora alterada. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1 mil , sendo paga por ele até o final do plantão para que responda ao processo em liberdade.

É importante ressaltar que não foi possível o condutor assinar o boletim de ocorrência, as multas, em função das alterações já relatadas.