Acusado de dirigir embriagado bate veículo em outro de policial militar

ANDRADINA – O caixa de posto de gasolina, G. B. D., 30 anos, cujo endereço era na rua Quintino Bocaiuva, bairro Peliciari, mas esta morando em uma casa da cohab Gasparelli, foi detido pela Polícia Miliar na noite de sábado, 14, acusado de dirigir sob influência de bebida alcoólica, depois de bater o automóvel que dirigia contra um VW Golf pertencente a um cabo da Polícia Militar. Submetido ao teste do bafômetro, aferiu 1,13 ml por grama de ar alveolar expelido. Pagou fiança de R$ 1 mil para responder ao processo em liberdade.

O acidente aconteceu quando o cabo da Policia Militar retornava da cohab Gasparelli com a família, onde havia ido visitar sua sogra, dirigindo o VW Golf, na cor preto. Ao passar pela Rua Manoel dos Santos Alves Júnior, em frente do armazém do produtor rural, percebeu um veículo vindo para cima do seu e manobrou para evitar a colisão frontal.

Mesmo assim o homem que dirigia o VW Gol acabou resvalando (lambendo) toda a lateral esquerda do Golf, provocando pequenos amassamentos na lataria. Imediatamente o policial retornou para interpelar o causador do acidente, porém, ele acabou parando e estacionando também.

Quando o motorista do Gol foi descer, o policial militar já constatou que ele estava embriagado, acionando uma viatura em serviço naquela noite. Encaminhado ao plantão permanecente, foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou 1,13 mg/l, bem acima dos antigos índices tolerados, que era de 0,33 mg/l.

Como não havia nenhum responsável para que o Gol fosse liberado, ele acabou sendo apreendido, depois de elaborada a multa de R$ 2.950,00, por dirigir sob efeito de bebida alcoólica. O Gol teve o pneu dianteiro esquerdo estourado. O veículo está financiado.