Corpo de andradinense vítima de acidente de ônibus foi sepultado às 15h

ANDRADINA – O corpo da estudante de Administração, Fernanda Brito Araújo, de 22 anos, iria fazer 23 em fevereiro do próximo ano, residente na rua Aquidauana, no jardim Brasil, em Andradina, foi sepultado às 15h de quinta-feira, 19, cemitério São Sebastião, depois de na funerária Rosa de Saron, localizada no cruzamento da Av. Guanabara com rua Bahia, ao lado do cemitério. Muitas pessoas, entre familiares, amigos e outros que souberem da fatalidade foram dar um momento de conforto à família.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta de 3h30, de quarta-feira, 18, quando o motorista retornava da cidade de São Paulo, entrou em Mirandópolis, onde havia deixado algumas mercadorias e não pessoas, como havia sido informado anteriormente, compradas no bairro do Brás.

Depois outro motorista assumiu a direção e rumava para a rodovia Marechal Rondon para também deixar passageiros nas cidades de Guaraçaí, Andradina e finalmente na cidade de Três lagoas/MS, de onde originou a viagem inicial. .

Quando efetuava a conversão pelo acesso do trevo da cidade, o ônibus passou direto, atingiu o guard-rail (defensa metálica), caindo de uma altura de mais de 10 metros, indo parar tombado lateralmente no pasto à margem da rodovia.

Segundo informações, as duas mulheres, Fernanda (de Andradina) e Jandira Amadio de Souza (Guaraçai), morreram na queda do veículo, quando janelas laterais, lado esquerdo, teriam se desprendido e elas foram jogadas parcialmente para fora e o ônibus de 8 toneladas deslizou sobre seus corpos, provocando esmagamento de órgãos internos e ossos.

Seus corpos só foram resgatados 5 horas depois do acidente com uso de guincho pesado da concessionaria da rodovia para levantar o ônibus e foram encaminhados para o IML – Instituto Médico Legal de Andradina, onde passaram por exames necroscópicos e liberados para velório e sepultamento.

Um inquérito policial deve apontar as causas do acidente.

FORMATURA

Sua colação de grau (formatura), no curso de Administração estava marcado para acontecer na noite desta sexta-feira, 20, nas FIRB – Faculdades Integradas Rui Barbosa, em Andradina. Seus pais prometeram reunir forças para tentar comparecer ao evento. Como homenagem, a jovem foi sepultada com o vestido em que compareceria na formatura.

Por ser estudante de Administração, Fernanda era o braço direito de seu pai no tocante aos serviços de escritório na empresa do pai, que tem caminhões basculantes, pás carregadeiras, funcionários. O 13º da empresa seria pago quando ela retornasse da viagem à São Paulo.

Motorista de ônibus diz à polícia que não sabia sobre curva na pista

O motorista do ônibus que tombou e caiu em uma ribanceira na rodovia Marechal Rondon, em Mirandópolis (SP), afirmou à polícia que não conhecia a pista e que não sabia sobre a curva que havia pela via. Foi ele quem assumiu a direção a partir de Mirandópolis, onde mercadorias foram deixadas e seguiria para as cidades de Guaraçaí, Andradina, ainda no Estado de São Paulo e finalmente, na cidade de Três Lagoas/MS, seu destino final.

De acordo com a polícia, o inquérito vai investigar se o motorista estava dirigindo em alta velocidade e se a pista estava molhada por causa do chuva, o que teria feito o ônibus derrapar na pista.

OUTRA TRAGÉDIA

O proprietário do ônibus que fazia o transportes das sacoleiras da cidade de Três Lagoas/MS para São Paulo/SP e vice versa, onde realizavam compras no bairro do Brás, passou por outra grande tragédia alguns anos atrás. O homem é conhecido pelo nome de “Carlão”.

Uma filha sua, juntamente com 10 passageiros morreram quando a Van que ocupavam bateu contra um caminhão e pegou fogo em seguida, morrendo carbonizados. Os sacoleiros tinham ido até o Paraguai e retornavam para Três Lagoas/MS, quando se envolverem nesse acidente próximo de Nova Andradina/MS.

Segundo informações de uma sacoleira ouvida pela reportagem, naquele tinha a jovem nem queria ir para O Paraguai, porém, devido os inúmeros pedidos do pai, decidiu ir.

SUSTO

Conforme informações, “Carlão” reviveu essa tragédia quando ficou sabendo do acidente com o ônibus no trevo de Mirandópolis e seu filho estava dentro dele. Quando soube que havia vítimas entrou em desespero. Para ele, felizmente, o rapaz só sofreu uma contusão no braço e pequenas escoriações, mas ficou durante toda a quarta-feira, 18, no HGM e no local do acidente, dando suporte às vítimas.

Segundo informações, o veículo coletivo até tem seguro contra acidente, porém, não seria extensivo aos passageiros. Essa informação será checada posteriormente.