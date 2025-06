Oito pessoas morrem em queda de balÃ£o em Santa Catarina

PRAIA GRANDE/SC – Oito pessoas morreram no acidente com balão em Praia Grande (SC) na manhã de sábado (21). O cesto pegou fogo e despencou de grande altura. O piloto e outras 12 pessoas conseguiram saltar antes da queda.

Quem são os mortos em queda de balão em Praia Grande (SC)

Entre as vítimas da queda de um balão de ar quente com 21 pessoas a bordo em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, estão mãe e filha, oftalmologista, patinador artístico e casais. Oito mortes foram confirmadas pela Polícia Civil

As causas do acidente ainda são apuradas, mas informações preliminares colhidas pela Polícia Civil com o piloto, que é um dos sobreviventes, detalham que o fogo começou no cesto do balão, causado possivelmente por um maçarico. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que acompanha os desdobramentos da investigação.

Ao perceber o problema e tentar pousar, o piloto e outras 12 pessoas conseguiram saltar do balão, mas as oito vítimas não conseguiram sair a tempo, com a perda de peso o veículo voltou a subir rapidamente ao mesmo tempo em que fogo se expandia. O piloto foi ouvido pela polícia ainda nesta tarde.

Mortos

Entre os mortos estão a médica Leise Herrmann Parizotto, servidora pública de Blumenau, no Vale do Itajaí, e a mãe dela, Leane Elizabeth Herrmann.

O patinador artístico Leandro Luzzi, que dava aulas em uma escola de patinação de Brusque, o oftalmologista Andrei Gabriel de Melo, que atuava em Fraiburgo, e os casais Janaina Moreira Soares da Rocha e Everaldo da Rocha, de Joinville, e Juliane Jacinta Sawicki e Fábio Luiz Izycki, do Rio Grande do Sul, também estão entre as vítimas.

Quem são as vítimas:

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Everaldo da Rocha

Janaina Moreira Soares da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Juliane Jacinta Sawicki

Andrei Gabriel de Melo

Os 13 sobreviventes, foram encaminhados a hospitais próximos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu. Pelo menos cinco dos feridos foram levados ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, no Centro de Praia Grande.

A Polícia Civil detalhou que entre os 21 no balão, 18 são de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul e um de São Paulo.

Por g1 SC— Foto: Reprodução