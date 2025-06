Homem é encontrado morto com sinais de violência em terreno de Araçatuba

Um homem de aproximadamente 25 anos foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (25) em um terreno localizado na Rua 4 do bairro Mão-Divina, que faz ligação com o conjunto habitacional Porto Real, na zona oeste de Araçatuba.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima seria um morador em situação de rua e dependente químico. O corpo apresentava sinais de perfuração por objeto perfurocortante, possivelmente uma faca, e já estava em estado de rigidez cadavérica quando foi localizado.

Área isolada para perícia

A PM isolou o local para preservar as evidências e acionou a perícia técnica. Agentes do Instituto de Criminalística devem analisar a cena para coletar possíveis vestígios que ajudem a esclarecer as circunstâncias da morte.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde será realizado exame necroscópico para confirmar a causa da morte e tentar estabelecer a identidade da vítima, já que não havia documentos consigo.

Uma das principais hipóteses é de homicídio. Testemunhas ou pessoas com informações sobre o caso podem entrar em contato com as autoridades pelo telefone 190 ou 197 e não é preciso se identificar.

Outro caso

No último dia 6 um homem de 30 anos, também morador em situação de rua foi vítima de violência no bairro São José. De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados para comparecer à Rua Eurico Rosa Junior após receberem informações sobre uma agressão em andamento. No local, encontraram o homem com ferimentos causados por socos e golpes de facão.

A vítima, que vive em situação de rua, afirmou ter sido atacada por um desconhecido, mas não soube precisar onde exatamente ocorreu a agressão. A perícia esteve no local no dia dos fatos para coletar evidências.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil. Não há informações sobre a identificação do agressor ou motivação para o crime.