Julia Naomi e Rogério Shirai são os mais novos campeões brasileiros de natação

A natação andradinense da parceria ATC/PREFEITURA MUNICIPAL/CORINTHIANS está literalmente em festa após a brilhante campanha realizada no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Inverno- Troféu Rubens Dinard Araújo na piscina olímpica (50m) da arena ABDA em Bauru, onde revelou dois campeões brasileiros: Julia Naomi nos 50mlivre e Rogério Shirai nos 200m costas. Um feito inédito pra Andradina. O Campeonato Nacional dessa categoria de base, 13 e 14 anos, foi realizado no período de 10 a 14 desse mês e tem como objetivo preparar os atletas que futuramente serão os integrantes da seleção olímpica brasileira. Já é projeto da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos- CBDA, montar um grupo de nadadores dessa categoria para começar sua carreira internacional através de clínicas e competições fora do País. Cerca de 720 atletas dos principais clubes do Brasil participaram: Corinthians Paulista, Pinheiros, SESI, Paineiras do Morumbi, Unisanta de Santos, Flamengo, Fluminense, Tijuca , Minas Tênis Clube, Curitibano, e outros.

De Andradina participaram os nadadores Julia Naomi Utida de Sousa (14) e Rogério Ryu Stalberg Shirai (13) pela equipe corinthiana. Eles foram os únicos andradinenses a atingirem os rigorosos índices exigidos pela Confederação Brasileira.

“Os atletas se prepararam ao longo desse semestre que teve início em janeiro com treinos rigorosos dentro e fora da água visando sempre esse Campeonato”, explicou Jonilcio Avelino da Silva, o professor Careca.

Julia Naomi conquistou seis medalhas nesta competição, sendo campeã brasileira nos 50m Livre, com a excepcional marca de 26″99, e vice campeã nos 100m livre com a incrível marca de 59″31. Conquistou ainda ouro e recorde de Campeonato no revezamento 4×100 livre, ouro no revezamento 4x200m livre, prata no revezamento 4×100 medley feminino e bronze no revezamento 4x100m medley misto.

Divulgação