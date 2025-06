Ruas de Andradina estarão interditadas no Corpus Christi

Com a celebração do Corpus Christi em Andradina haverão alterações no trânsito nesta quinta-feira (19). Atendendo a uma solicitação da comunidade católica, a divisão de trânsito da Secretaria e Obras do Governo de Andradina, vai realizar a interdição de pontos da Rua Jesus Trujillo, José Augusto de Carvalho e Santa Terezinha.

“Os motoristas devem ficar atentos pois nesta data é costume católico preparar um desenho no solo por onde passará a procissão de Corpus Christi”, informou o engenheiro Yuri Akira Pilla Kotaki.

A Santa Missa será realizada à partir das 16 horas e logo após procissão saindo da Igreja matriz de Nossa Senhora das Graças com destino à matriz de São Sebastião.

Entenda a Tradição

A Igreja no Brasil celebra a Solenidade de Corpus Christi, que sempre ocorre 60 dias após a Quinta-feira Santa, ou seja, após a Instituição da Eucaristia.

A festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264, para ser celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, que acontece no domingo depois de Pentecostes.

A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus, rumo à terra prometida, com a arca da aliança à frente, que hoje para os católicos é o Santíssimo Sacramento.

O dia de Corpus Christi é uma oportunidade para os cristãos celebrarem um dos sacramentos que fundamentam a fé católica, a Eucaristia. A expressão Corpus Christi vem do latim e quer dizer Corpo de Cristo.

