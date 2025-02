Com a presença de craques, Prefeitura inaugura “paredão”

ANDRADINA – No último sábado (8), a Prefeitura de Andradina fez a inauguração oficial do “Paredão dos Craques” em um dos muros do Estádio Municipal “Evandro Brembatti Calvoso”, o que esta localizado pelo lado da rua Bandeirantes, bairro Vila Rica.

A obra feita para homenagear em vida alguns dos grandes craques do futebol da cidade, que levaram o nome da cidade para os confins do Brasil e do Mundo.

A cerimônia contou com a presença dos ex-jogadores Basílio, Adilson Popó (Preguinho), Gil, Sinval, Fabrício Carvalho e Bruno Rodrigo. Também estiveram presentes o Secretário de Turismo, Esportes, Lazer, Cultura e Juventude, Rogério Casonato, do Subsecretário de Esportes, Fabrício Indião e do artista Tizy, o responsável pela obra.

Nesta primeira etapa, além dos já citados a obra presta homenagens Lauro, , Márcio Richards, Andradina (Edi Carlos), Paulo Sérgio, Elói e Zé Renato.