Assentamento Dois Irmãos está na final do Mini Campo de Murutinga do Sul

Equipe desbancou o favorito Inter Muru, empatando no tempo normal pela contagem de 3 gols e venceu nas penalidades por 7 a 6

MURUTINGA DO SUL – A aguerrida equipe do Assentamento Dois Irmãos é uma das finalistas do Campeonato Mini Campo de Futebol de Murutinga do Sul ao conquistar a vaga derrotando nas penalidades por 7 a 6 o até então favorito Inter Muru. No tempo normal de jogo houve empate em 3 a 3; Na final marcada para a noite desta quinta-feira, dia 20/02, a equipe encara o BEC.

O Assentamento Dois Irmãos esteve melhor na maioria do tempo normal da partida, abrindo 2 a 0 no primeiro tempo. A vantagem no placar provocou um relaxamento natural dos seus jogadores, fazendo com que o Inter Muru corresse atrás do prejuízo e empatasse a partida na segunda etapa.

Mesmo assim, o Assentamento continuou firme e chegou ao terceiro gol em jogada rápida de seu ataque. Quando parecia que a vitória estava decretada, o Inter Muru conseguiu seu terceiro gol e empatar a partida, levando a decisão da vaga para as penalidades.

Nessa altura da partida os nervos já estavam a flor da pele e um entrevero entre o meio de campo Maércio Amaral, do Inter Muru e o goleiro João Vitor, do Assentamento Dois Irmãos, acabou resultando em expulsão dos dois pelo árbitro Alex ‘Bafo.

A expulsão preocupou os jogadores do Assentamento Dois Irmãos já que seu goleiro é tido como um bom pegador de penalidades. Mas como o futebol tem dessas coisas, o jogador de linha que entrou no lugar dele fez bonito justamente nas penalidades.

Depois de muitas cobranças utilizando praticamente todo o elenco das duas equipes, coube ao goleiro Ryan, do Assentamento Dois Irmãos, que substituiu o titular expulso durante o tempo normal de partida, dar conta do recada e, depois de fazer uma bela defesa, converteu a penalidade que deu a tão sonhada vaga para a final, provocando uma explosão de alegria em todo elenco, junto com sua comissão técnica e torcedores.

A final da competição acontece na noite desta quinta-feira, 20 de fevereiro, a partir das 19h30, no mini campo anexo ao estádio municipal. Logo após o apito final acontece a cerimônia de premiação aos vencedores.

Além do organizador do evento, Nilson Negão Xavier, mesário e árbitros, esteve prestigiando a semifinal o prefeito Cristiano Eleutério (dentro do espaço interno do evento) e o vereador Ferrari (lado de fora). Hoje mais personalidades do município devem comparecer na grande final.

FICHA TÉCNICA

ASSENTAMENTO DOIS IRMÃOS

Ryan Zenezi, Vagner Nascimento, Rafael Silva, Lucas Freitas, Geovani Denuncio, Leonir Onório, Vitor Hugo, Maicon Cesar, Reginaldo Teixeira. Arhur Zenezi e Juan Martins não atuaram na semifinal. Goleiro Vitor Hugo foi expulso e não atuará na final.

INTER MURU

Marcelo Dionísio, Vitor Dionizio, Marcelo Candido, Maércio Amaral, Renan Cristian, Gabriel Molessani, Bruno Franco, Leonardo Santiago, João Vitor, Willian Celestrino. Carlos Eduardo não atuou na semifinal por estar suspenso.