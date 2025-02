Santo Antônio se impõe diante do Boca Junior e está na final do Futsal de Férias 2025

ANDRADINA – O Santo Antônio (uniforme preto), outra das equipes favoritas para chegar à final do Futsal de Férias de Andradina, em sua edição 2025, não deu chances para o azar e muito menos deixou que os garotos do Boca Júnior (uniforme azul com faixa amarela), jogassem, se impondo e goleando por 4 a 1, em partida realizada na noite de terça-feira, dia 04, no GIME – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha. Agora o Santo Antônio encara o Porto na final do Futsal marcada para a próxima sexta-feira, dia 07.

Para frustação dos torcedores que abraçaram desde o início da competição os garotos do Boca Júnior, o melhor futebol do time não apareceu e, apesar de muita correria, a equipe não conseguiu se equilibrar diante de um Santo Antônio bem postado. Enquanto teve fôlego, o Boca Junior ainda segurou e bem o Santo Antônio, mas a medida que o tempo foi passando, o folego também foi acabando.

Com um elenco recheado de bons jogadores, o Santo Antônio promovia uma série de substituições e isso acabou desgastando o adversário. O intrépido Wendeu Nesiyama, o “Japa”, foi prova disso e ao entrar em quadra, em menos de 1 minuto e no primeiro toque dele, abriu o placar. Isso desmontou tudo o que estava planejado pelo Boca Junior.

Além do mais, a juventude do Boca Júnior acabou levando ao nervosismo, já que os jogadores do Santo Antônio faziam de tudo para deixar irritado seus adversários. Aos poucos o placar foi se ampliando e a irritação tomando conta dos atletas do Boca Junior. “Jabazinho” foi a vítima da vez e foi expulso ao tomar o segundo amarelo em lance até simples demais. Depois disso ainda se envolveu em uma briga fora da quadra.

Um dos juízes, Durval, também acabou deixando os atletas, dirigentes e até torcedores bastante irritados com lances até simples, mas com inversão das faltas. O outro juiz, Paulinho, foi bem e segurou o lado que ele estava apitando. Para final é bom a comissão de arbitragem apontar dois árbitros que não causem polêmicas, para o bem do espetáculo.

GRANDE FINAL

Porto e Santo Antônio devem realizar uma grande partida já que são equipes formadas por jogadores experientes de Andradina e contam com reforços de atletas de municípios vizinhos. Todos estão convidados para a grande final do Futsal de Férias 2025, a partir das 19h30, no Gime.