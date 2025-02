Porto derrota o União São João por 5 a 0 e está na final do Futsal de Férias 2025

ANDRADINA – O Porto (uniforme azul), uma das equipes favoritas para chegar à final do Campeonato de Futsal de Férias 2025 desde o início da competição, confirmou os prognósticos e goleou por 5 a 0 o União São João (uniforme amarelo), em partida realizada na noite de terça-feira, 04 de Fevereiro, válida pela fase semifinal, realizada no GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha. O Porto encara o fortíssimo Santo Antônio na final na próxima sexta-feira, dia 07/02.

Como era esperado, o Porto soube segurar o ímpeto do União São João, procurando não entrar na correria do adversário, como aconteceu na partida anterior do São João e surpreendeu até então um dos favoritos à semifinal, o Zooi Tabacaria.

Com toques de bola envolvente e seguro na defesa, aos poucos o Porto foi fazendo seu jogo evoluir e em pouco tempo abriu o placar, para desespero dos jogadores e comissão técnica do União São João, que tentavam desenvolver uma partida semelhante à anterior, quando havia encantado parte da torcida presente no Gime.

Mas não teve jeito e o jogo não encaixando, aos poucos o União São João viu o adversário ampliando o placar. E, por mais que tentasse empatar, acabava levando outro gol, e mais outro gol, decretando a vitória e a tão almejada vaga para a final da competição na próxima sexta-feira, dia 07, a partir das 19h30, também no GIME.

GRANDE FINAL

Porto e Santo Antônio devem realizar uma grande partida já que são equipes formadas por jogadores experientes de Andradina e contam com reforços de atletas de municípios vizinhos. Todos estão convidados para a grande final do Futsal de Férias 2025.