Definidas as equipes classificadas às quartas-de-final do Futsal de Férias de Andradina

ANDRADINA – Com a realização da rodada da última sexta-feira (24), foram definidas as oito equipes classificadas à fase quartas-de-final do Futsal de Férias 2025 da cidade de Andradina, com início das disputas já nesta terça-feira (28), a partir das 19h30 no GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha. A outra rodada esta marcada para sexta-feira, dia 31/01. A tendência é ter melhores partidas a partir de agora porque na fase classificatória algumas foram sofríveis.

Confira as duas rodadas das quartas-de-final

Terça-feira – dia 28/01

19h30 – Zooi Tabacaria X União São João

20h30 – Porto X Máximo Transporte

Sexta-feira – dia 31/01

19h30 – Santo Antônio X Juventude

20h30 – Boca Junior X Donos da Bola

Lembrando que, quem vencer esses confrontos passa automaticamente para a fase semifinal da competição.