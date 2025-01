Rodada do Futsal de Férias de sexta-feira teve duas goleadas

ANDRADINA – A rodada do Campeonato de Futsal de Férias 2025, com dois jogos realizados na última sexta-feira, 10/01, no GIME – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha, registrou duas goleadas e a certeza que algumas equipes se não se reforçarem, vai fazer apenas papel de coadjuvante para prosseguir à próxima fase da competição. O Futsal de Férias volta nesta terça-feira, 14, com mais dois jogos a partir das 19h30.

PRIMEIRO JOGO

No primeiro jogo de sexta-feira, o Porto, que mantém uma boa base já há alguns anos, se reforçou e aplicou uma grande goleada por 7 a 1 frente ao esforçado Top Turbo Futsal, que não conseguiu ligar o turbo para enfrentar um adversário melhor qualificado. O Porto construiu a goleada naturalmente, rodando muito a bola em quadra e indo a gol somente nos bons momentos e certeza de que faria o gol. Foi uma aula tática para os meninos do Top Turbo.

SEGUNDO JOGO

Já no segundo jogo da noite O Boca Junior (o outro time é o Amigos do Boca Junior), também aplicou uma goleada pra cima dos Hermanos, que não conseguiram realizar boas jogadas em quadra. Resta o consolo de que os Hermanos já tem certa tradição nos campeonato municipais, quer seja de campo ou de salão e pode se arrumar ao longo do Futsal 2025 e conquistar ainda boas vitórias.

Seu irreverente treinador Alessandro (Coquim Zica Mesmo), deve bolar uma estratégia e mudar o jeito de jogar, esperando mais o adversário em sua quadra. Em sua estreia os “meninos” do Hermanos estavam muito afoitos, indo para frente sem preocupação defensiva e o resultado foi essa goleada. Mas dá tempo de arrumar a casa.

RODADA DESTA TERÇA-FEIRA 14 – GIME

19h30 – Juventude X TKK Sports

20h30 – Zooi Tabacaria x Inter S. C.