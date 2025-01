Maria Claudia faz 13 anos e ganha festão dos papais Clóvis Amorim e Tatiana Porto

ANDRADINA – A lindíssima Maria Claudia Amorim Porto dos Santos, filha dos amigos Clóvis Amorim e Tatiana Porto, completou 13 anos e ganhou uma linda festa no último sábado (04), no clube Cecam, com direito ao “parabéns para você”, muitos brinquedos infláveis como futebol no sabão, pula pula, piscina de bolinhas e muita música da boa com o cantor Tu Santos. A festa, que começou ao meio dia, rolou solta até tarde da noite.

A festa para comemorar o aniversário de Maria Claudia teve também comida da boa preparada pelo chef “Jamaica Assados”, e trouxe para os presentes uma variedade de pratos, um mais gostoso do que o outro, com direito a arroz branco, saladas, farofa com bacon e calabresa, e para completar, um sanduiche pra la de gosto, preparado pela chefe Crafas Burger.

O irmão de Maria Claudia, Matheus Amorim, deu uma verdadeira aula de bom humor e cantou inúmeras músicas junto com sua vó, e depois que terminou o horário de apresentação do cantor Tú Santos, ele foi na casa dele, buscou um som e continuou a animar os presentes. A ação arrancou aplausos dos presentes e serviu para que o evento continuasse animadíssimo.

Na hora do “parabéns pra você”, Maria Claudia foi agraciada com a presença dos pais Clóvis Amorim e Tatiana Porto, dos irmãos Nathália e Matheus Amorim e muitos amiguinhos.

Depois dos parabéns a festa ainda rolou solta por muitas horas e a meninada ganhou muita comida, lanches especiais, tudo regado a refrigerante sucos e drinks sem álcool preparo por Jamaica Assados, novo segmento que o churrasqueiro profissional dos artistas coloca em sua grade de apresentação.