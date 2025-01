Abertura do Futsal de Férias 2025 lota o GIME

ANDRADINA – Como era esperado e confirmando as expectativas, a abertura do Campeonato de Futsal de Férias 2025 ocorrida na noite de terça-feira, 07/01, lotou as dependências do GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha, localizado ao lado do clube ATC e provou que eventos de grande envergadura atrai publico de várias faixas etárias. Mesmo com um certo atraso, a abertura da competição trouxe à tona um dos esportes que o brasileiro mais prestigia: o futsal, esporte da bola pesada.

Na abertura do evento, entre as equipes do Santo Antônio e Amigos do Boca Júnior, houve o perfilamento em quadra das duas equipes, presença das autoridades politicas, como o vice prefeito eleito, e os que comandam o esporte em Andradina. Teve ainda a execução do hino nacional brasileiro e a presença dos juízes para esta partida.

SANTO ANTÔNIO SUOU A CAMISA PARA GANHAR DE VIRADA DO BOCA JUNIOR

O forte time do Santo Antônio literalmente precisou suar a camisa para ganhar de virada por 2 a 1 do aguerrido time do Amigos do Boca Júnior, que apresentou uma marcação forte em quadra não deu chances ao adversário na primeira etapa. E ainda saiu na frente aproveitando uma boa oportunidade no contra ataque.

O Santo Antônio não se abalou, pediu tempo e se reorganizou em quadra, mesmo assim, demorou para buscar o empate. Quando parecia que uma pequena surpresa poderia acontecer naquela noite, o Santo Antônio buscou seu primeiro gol e empatou a partida, para alegria de sua ruidosa torcida, acostumada com m time vitorioso e não acreditando nas dificuldades encontradas naquela partida.

Depois do empate, o time do Amigos do Boca Junior se perdeu um pouco em quadra e rapidamente tomou o gol de virada. Mesmo assim, voltou a se concentrar novamente e todo tempo tentou empate, mas os juízes acabaram encerrando o jogo no tempo exato do cronômetro. Mas o Amigos do Boca Junior mostrou que pode ser uma grata surpresa para o Futsal deste ano de 2025.

DONOS DA BOLA VENCE POR 4 X 3 SANTA CECÍLIA

O segundo jogo da abertura do Futsal de Férias 2025 teve outro grande jogo e mostrou que não tem nenhum time fraco, quando o Donos da Bola venceu por 4 a 3 o time do Santa Cecília, numa partida que foi disputada o tempo todo e o placar até esteve igual por muito tempo, principalmente até chegar aos 3 a 3.

Não havia um franco favorito para vencer a partida e, quando tudo caminhava para terminar empatada a partida, o jogador dos Donos da Bola realizou um grande chute, surpreendendo o goleiro adversário e selando a cobiçada vitória, conquistando três importantes pontos para esta fase inicial da competição.

JOGOS DE QUARTA-FEIRA

Para a noite de quarta-feira, 08, estavam programados mais dois jogos: TDK Sports X Bim Conveniência Zooi, seguido de Inter S. C. X Juventude

JOGOS DE QUINTA-FEIRA

Para esta quinta-feira, 09, estão programados os seguintes jogos:

Vistori X Storil, seguido de Máximo Transporte X União São João.

Vale lembrar que os jogos estão programados para terem início sempre as 19h30 no Gime.

MIL NOTICIAS