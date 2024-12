Fazenda Guanabara realiza confraternização entre associados e familiares

ANDRADINA – O Grêmio Recreativo Fazenda Guanabara realizou no último dia 22/12, em sua sede esportiva localizada na fazenda Guanabara, sua tradicional festa de confraternização reunindo associados da agremiação, seus familiares e pessoas especialmente convidadas. O evento rolou durante todo o dia e serviu para estreitar ainda mais os laços de amizade que une as pessoas daquela agremiação esportiva.

DIRETORIA

A diretoria atual do Grêmio Guanabara é composta por Nilton Ribeiro Correia, Ilson Ribeiro Correia, Marcos Roberto Pereira (Marquinho), Valentim Longarini, Paulo Eduardo Benez, Flaviano Martins, Tucão, Luciano Luiz da Silva (Luciano Tio) e Cícero Pereira,

O evento contou com comida da boa como arroz branco, salada de rúcula e alface, churrasco de carne, linguiça e frango assados, tudo isso regado a muita cerveja estupidamente gela, refrigerante, água mineral e um bate papo pra lá de especial e animado com boa música sertaneja. “Chora Viola”

Foram prestadas homenagens aos “atletas” de destaques durante o ano de 2024, entre eles: João Fábio Martins, 28 gols; Renan, 21; Cavalo, 17; Wesley, 11; Ricardinho, 9; Bané, 7; Crica, 6; Adailton, 5; Cocão, 5; Toco, 4; André Nieri, 3; João Vitor, 3; Perna, 2; Tucão, 2; Clodoaldo, 2; Flaviano, 1; Silvano, 1; Nenê, 1; Marquinhos, 1 e Zizao, 1.

Uma homenagem especial a um dos diretores do Grêmio Recreativo Fazenda Guanabara arrancou aplausos e provocou muitas emoções de todos os presentes: Marcos Roberto, o Marquinhos, que recebeu uma bela camisa do São Paulo, seu time do coração.

NÚMEROS DA TEMPORADA 2024

O Grêmio Guanabara, criado para entretenimento entre as dezenas de funcionários da fazenda, acabou virando um clube de amigos e tem uma bela trajetória ao longo desses anos. Confira como foi: Vitórias 22; empates 8; derrotas 10; marcando 130 gols e sofrendo 96, saldo mais do que positivo.

APOIADORES

A força do nome Fazenda Guanabara também atraiu diversos apoiadores ao longo da temporada, que são eles: Depósito Fênix (o tricolor da Floriano), Jovi Supermercado, Petiscaria e Grill Nova Opção, Farmácia do Gilmar, Merca Frios Chagas, Miro Peças para Tratores, Supermercado São Roque, Lava Car Alternativo, Paulo Importados, WR Ar Condicionado e Estilo de Festa.