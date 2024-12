EMEF Leonor Salomão realiza formatura dos 5º Anos, primeira etapa Do Ensino Fundamental

ANDRADINA – A EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonor Salomão (Polo), localizada no bairro Santa Cecília realizou no dia 5 deste mês de dezembro (05), durante os períodos da manhã e à tarde, as cerimônias de formaturas dos 5º Anos das séries A, B, C e D, com a presença dos alunos formandos, vários familiares, professores, diretores daquela instituição de Ensino e representantes da Secretaria Municipal de Educação. Foi um banho de moção para todos os presentes.

A Mesa de Honra foi formada pela diretora da escola, Lidiane dos Santos Bezerra; a vice Aparecida de Carvalho (Cidinha); a supervisora de Ensino, Fernanda Massuia; a coordenadora geral da Secretaria Municipal de Educação e representando o prefeito, Márcia Pugliese; as coordenadoras pedagógicas Fabiana Garbim, Fernanda Hatakeyama e Rosemeire Rocha, além das professoras Ana Laura e Márcia Francé.

O evento teve as execuções do Hino Nacional e da cidade de Andradina, agradecimentos e homenagens individuais, também coletivas como o da música Merry Christimas, além da exibição de um vídeo com a presença de todos os pais e alunos que enviava mensagem positiva para que o natal é de todos, indistintamente e independente das condições financeiras de cada um, numa mensagem belíssima de como o ser humano deve tratar o seu semelhante.

Todas as EMEF’s do município organizaram para a semana que se encerra, e até a próxima, evento semelhantes para marca a formatura de alunos do 5º ano, sendo esta a primeira etapa de ensino da Educação Fundamental. Fase também que praticamente marca a passagem dos alunos da fase infantil para a pré ou adolescência, onde vão descobrir novos caminhos ao se transferirem para novas escolas.

“Muitos provavelmente nunca mais se verão, mas tenham certeza que essa primeira etapa da Educação Fundamental é uma das mais importantes do ser humano, onde se dá o primeiro e importante passo para a formação e moldagem do caráter de cada um dessas crianças e futuros cidadãos andradinenses”, disse uma das professoras que fizeram uso da palavra.