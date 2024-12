Andradina sediou FÃ³rum de Fruticultura

ANDRADINA – No último dia 5 de dezembro, a APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios) de Andradina recebeu pesquisadores e produtores para o Fórum de Fruticultura, voltado à troca de experiências e informações sobre a produção e manejo de diversos tipos de frutas.

O evento, que teve a realização feita pelo ITESP – Fundação Instituto de Terras e Apoio Rural, em parceria com a APTA, começou às 8 da manhã, com um belo café da manhã com parada para um maravilhoso almoço, se encerrando às 16 horas.

Aproximadamente 130 produtores de toda a região participaram, trazendo conhecimentos sobre suas produções e tirando dúvidas com os especialistas, que trouxeram muitas informações e conhecimentos. Também estiveram presentes o prefeito reeleito de Murutinga do Sul, Cristiano Eleutério e Fabrício Mazotti, reeleito vereador em Andradina.

As temáticas das palestras foram: produção orgânica de uva, com o Dr. Sebastião Wilson Tivelli, da APTA de São Roque; irrigação em fruticultura, com José Batista Teodoro Junior, do Ponto Agrícola; produção de melancias e abóboras, com Carol, da Sakata Seeds; crédito rural, com Marcelo Ferraz, do Apoio Rural; produção de pitaya, com o Dr. Nobuyoshi Narita, da APTA de Presidente Prudente; programas de compras públicas, com José Roberto Marques e José Luís Nogueira, do ITESP de Andradina; formação da cooperativa de Presidente Epitácio com Muller Pedrosa, Presidente da COOAMPE de Presidente Epitácio; cultivo de goiaba, com José Alsemir Denuncio e Regina Célia Iarossi Denuncio, do Assentamento Dois Irmãos de Murutinga do Sul; cultivo de maracujá, com Germano Modoneis e Gabriel Modoneis, da Estância Modoneis de Andradina; e cultivo do mamão, com Paula Maria da Silva de Oliveira, do Assentamento Estrela da Ilha, de Ilha Solteira.

Além disso, o evento contou com uma mesa redonda, que permitiu a troca de experiências de agricultores familiares e um espaço do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, com representantes de Andradina.