Confira o que abre e fecha no ponto facultativo do Corpus Christi

Com o ponto facultativo de Corpus Christi no estado de São Paulo, haverá alteração no funcionamento dos serviços oferecidos pelos Governos na quinta (19) e sexta-feira (20).

Não haverá expediente no Paço Municipal, nem escolas da Rede Municipal de Ensino na sexta-feira (20). A Santa Casa de Andradina mantêm o funcionamento normal (nos setores de internação e centros cirúrgicos) e a UPA 24 Horas para atendimento às urgências e emergências.

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados na quinta-feira (19). O atendimento presencial será retomado normalmente na sexta-feira (20), com agendamento prévio obrigatório.

Durante o ponto facultativo, os canais digitais do Poupatempo seguem disponíveis, com mais de 3,7 mil serviços acessíveis de forma simples, rápida e segura.

Para agendar um atendimento ou consultar os serviços online, os canais oficiais são:

Portal: www.poupatempo.sp.gov.br

Aplicativo: Poupatempo SP.GOV.BR

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone (11) 2193-8888, pelo 199 para registro de emergências e pedido de apoio, ou ainda pelo e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Qual o próximo feriado?

Restam apenas seis feriados no ano, sendo que três deles podem ser emendados para prolongar os dias de descanso. Esses feriados caem em quintas-feiras, permitindo emendar com a sexta e o fim de semana, dependendo da decisão de cada empresa.

São eles:

20 de novembro (Dia da Consciência Negra);

25 de dezembro (Natal).

Além disso, o ano ainda terá outros quatro feriados que caem em finais de semana:

7 de setembro (Independência do Brasil);

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida);

2 de novembro (Finados);

15 de novembro (Proclamação da República).

Divulgação