Academia Nishimura Dojo de Jiu-Jitsu e MMA realiza graduação de adultos e crianças

ANDRADINA – A Academia Nishimura Dojo, de Jiu-Jitsu e MMA (mixed martial arts, em inglês), localizada na Rua Evandro Brembatti Calvoso n. 71, realizou nos dias 13 e 16 deste mês, a graduação dos adultos e da turma kids nessas duas artes marciais milenares.

Todo semestre, o Sensei André Nishimura, líder da equipe, recebe familiares e amigos para prestigiarem os atletas e praticantes, adultos e crianças, das equipes de Andradina, Guaraçaí e Murutinga do Sul, neste momento importante de troca de faixas ou recebimento de graus.

O QUE SÃO JIU JITSU E MMA?

JIU JITSU

Jujutsu, (em japonês: jūjutsu ouvir, “suavidade”, “brandura”, “flexibilidade” e jutsu, “arte”, “técnica”), mais conhecido na sua forma ocidental romanizada Jiu-jitsu, ju-jitsu: é uma arte marcial japonesa (Bujutsu), e também um esporte de combate, que utiliza técnicas de percussão (Atemi-waza) golpes de projeções (Nage-waza), torções (Kansetsu-waza) e pressões para derrubar e dominar um oponente. Sua origem, como sucede com quase todas as artes marciais antigas, não pode ser apontada com total certeza, o que se sabe por certo é que seu principal ambiente de desenvolvimento e refino foi nas escolas de samurais, a casta guerreira do Japão. Contudo, outros levantam a hipótese de ter origem chinesa através do Shuai Jiao.

A finalidade e o corolário de sua criação residem na constatação de que, no campo de batalha ou durante qualquer enfrentamento, um samurai poderia acabar sem suas espadas ou lanças, daí que ele precisava de um método de defesa desarmada. Nesta cércea, os golpes paulatinamente tenderam para projeções (nage waza) e luxações e torções (kansetsu waza), haja vista que os golpes traumáticos não se mostravam eficazes, pois, no ambiente de luta, os samurais encaminhavam-se às batalhas usando de armaduras. O guerreiro feudal japonês deveria estudar inúmeras modalidades de combate, porquanto deveria estar preparado para quaisquer circunstâncias, sendo obrigado a defender não somente sua vida mas a de seu líder, um daimiô.

MMA

As Artes Marciais Mistas, conhecidas pela sigla em inglês MMA (mixed martial arts), são uma modalidade de esporte de combate que inclui tanto golpes de combate em pé quanto técnicas de luta no chão. Elas combinam diferentes disciplinas de combate e seus aspectos técnicos sob uma única regra de competição.

As artes marciais mistas podem ser praticadas como esporte de contato de uma maneira regular ou em um torneio, no qual se enfrentam dois concorrentes. A principal característica do MMA é a liberdade de utilização de uma grande variedade de técnicas permitidas de artes marciais — tais como golpes utilizando os punhos, pés, cotovelos, joelhos — além de técnicas de grappling — tais como lances, arremessos e alavancas, e de finalizações, como chaves de braço, leglocks e estrangulamentos. As lutas são realizadas em um cage, uma arena cercada com tela de arame (chamado de Octógono no UFC por ter oito lados), ou em um ringue de cordas tradicional. (com informações de sites especializados)