PM prende homem por posse irregular de munição e lesão corporal após agredir o pai

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de quinta-feira (19), por volta das 2h30, um homem de 39 anos em flagrante por posse irregular de munição de uso permitido e lesão corporal em uma residência localizada no Jardim Europa, em Andradina (SP).

A ocorrência foi atendida após despacho do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). No local, o solicitante, pai do suspeito, relatou que o filho, sob o efeito de drogas, estava agressivo e tentou sair de casa com seu carro, supostamente portando um revólver. O pai conseguiu desarmá-lo, mas o suspeito retomou a arma e a escondeu antes da chegada da equipe policial.

Durante buscas internas e externas na residência, os policiais não localizaram a arma mencionada, mas encontraram um coldre de couro, duas munições intactas calibre .32 no quarto do suspeito e um cartucho deflagrado do mesmo calibre no interior do veículo.

Diante das evidências, o homem foi conduzido à delegacia, onde o delegado plantonista confirmou a prisão e determinou sua transferência à carceragem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

